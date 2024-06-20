الصين تحذّر من شراء السندات

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حذّرت السلطات الصينية المستثمرين من جنون شراء السندات، مع تجاوز العوائد مستوى 10% في بعض الحالات هذا العام.ورغم التحذيرات، من المتوقع أن تشهد سوق الدخل الثابت في البلاد مستويات صحية من العرض والطلب خلال الفترة القادمة بحسب جيني يان، رئيسة قسم استراتيجيات الصين لدى "آي سي بي سي ستاندرد بنك"، مضيفة: "قد نرى سياسات تستهدف الحد من الشراء بهدف المضاربة".ورأت أن إصدار السندات طويلة الأجل يأتي بمثابة اختبار للسوق ولمستويات الطلب، وتابعت: "صحيح أننا قد لا نرى نهاية لهذه السوق الصاعدة، لكن من المرجح أن تحاول السلطات التدخل لتهدئة وتيرة الشراء".وخلال الأسابيع الماضية، بدأت الصين طرح سلسلة من الإصدارات الخاصة لسندات حكومية تعتزم إطلاقها هذا العام. وباعت في أول مزاد سندات بأجل 30 عاماً، والذي اجتذب طلبات فاقت حجم المعروض بنحو 3.9 مرة.وقبل أيام، باعت الصين 35 مليار يوان (4.8 مليار دولار) من السندات الحكومية الخاصة لأجل 50 عاماً بعائد 2.53%. (بلومبيرغ)