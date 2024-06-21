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إقتصاد
أسعار النفط تنخفض
Lebanon 24
21-06-2024
|
01:40
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تراجعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، التي تكبدت خسائر جديدة بعد انخفاض مخزونات النفط الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 11 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 81.20 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن النفط تلقى دعما من بيانات حكومية صدرت الخميس أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 حزيران إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.2 مليون برميل. (سماي نيوز عربية)
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