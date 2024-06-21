أسعار الذهب ترتفع.. ماذا عن المعادن الثمينة؟

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تتجه أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، إذ ارتفعت الاسعار في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة.كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.60 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.98 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية. (سكاي نيوز عربية)