هل دخل اقتصاد العالم في هبوط ناعم؟





ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.6 في المئة من 2.4 في المئة المتوقعة في آذار الماضي.

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وأوضحت "فيتش" تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8 في المئة من 0.6 في المئة، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة سابقاً، بينما لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند 2.1 في المئة.



وبالنسبة إلى عام 2025 توقعت "فيتش" انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 في المئة مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 1.5 في المئة، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة، وكذلك سينخفض النمو في الصين إلى 4.5 في المئة خلال العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.



وفي تصريحات حديثة توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوسي أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 في المئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ على رغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، مؤكداً أنها "أخبار جيدة". رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 مع تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي، وانتعاش قطاع التصدير في الصين.ورجحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.6 في المئة من 2.4 في المئة المتوقعة في آذار الماضي.وأوضحت "فيتش" تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8 في المئة من 0.6 في المئة، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة سابقاً، بينما لم تتغير توقعات النمو في الولايات المتحدة عند 2.1 في المئة.وبالنسبة إلى عام 2025 توقعت "فيتش" انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4 في المئة مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأميركية إلى 1.5 في المئة، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة، وكذلك سينخفض النمو في الصين إلى 4.5 في المئة خلال العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.وفي تصريحات حديثة توقع نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي أيهان كوسي أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 في المئة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لم يتباطأ على رغم سلسلة من الاهتزازات السلبية التي شهدها العالم، مؤكداً أنها "أخبار جيدة".

وأوضح أن العالم يشهد هبوطاً في معدلات التضخم من دون أي أثر في السوق العالمية، ما يعني أن الاقتصاد العالمي بصورة عامة "مهيأ لهبوط ناعم" وأن الظروف المالية تتحسن.

وتابع "تشكل التوترات والصراعات العالمية وبخاصة الصراعات الجيوسياسية عبئاً كبيراً على توقعات النمو العالمية، فهذه الصراعات وبخاصة المسلحة التي نشهدها في كثير من أنحاء العالم، لها آثار كبيرة في حياة الناس الذين يعيشون في تلك المناطق وعلى سبل معيشتهم أيضاً".



وأكد أن هذه الأنواع من الصراعات تترجم إلى تقلب في الأسواق خصوصاً أسواق السلع "وبالتالي سيكون لها نتائج على النمو الاقتصادي والاستثمار" وذلك لأنها تعمق من حالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن العالم شهد عبر الأعوام الأربعة الماضية زيادة كبيرة وبوتيرة سريعة في القيود التجارية بين الدول. (إندبندنت عربية)