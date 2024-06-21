Advertisement

إقتصاد

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً.. وهذا ما سجله

Lebanon 24
21-06-2024 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1214429-638545980993162782.jpg
Doc-P-1214429-638545980993162782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في حزيران وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر.
Advertisement

ووفق "رويترز"، كان هذا أعلى مستوى منذ نيسان 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في أيار.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في أيار بعد انخفاضها في نيسان. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح "ستاندرد آند بورز" للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في أيار.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إنه "تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل"، بالإضافة إلى "تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب".

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4% من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن "المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة".

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في أيار. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-06-21
15:25 | 2024-06-21
09:30 | 2024-06-21
07:28 | 2024-06-21
06:38 | 2024-06-21
06:21 | 2024-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24