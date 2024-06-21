الذهب يتراجع بقوة بعد ارتفاع الدولار!

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انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وصعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات نشاطا تجاريا قويا في الولايات المتحدة، في حين قفز البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات نحو 11 بالمئة.بحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2325.37 دولار للأونصة.وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.3 بالمئة إلى 2338.40 دولار.وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى بالولايات المتحدة انخفضت قليلا الأسبوع الماضي.وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد البيانات الأميركية.ويضع متداولون حاليا احتمال نسبته 63 بالمئة بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة في سبتمبر في تغير طفيف عن الخميس وذلك وفقا لفيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو.ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 11.2 بالمئة إلى 1027.04 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة ليصل إلى أعلى مستوى في شهر.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 992.43 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 29.64 دولار لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية. (سكاي نيوز)