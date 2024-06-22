الذهب يتراجع بقوة بعد ارتفاع الدولار وعائدات أذون الخزانة

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انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وصعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات نشاطا تجاريا قويا في الولايات المتحدة، في حين قفز البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات نحو 11 بالمئة.تحركات الأسعاربحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2325.37 دولار للأونصة.وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.3 بالمئة إلى 2338.40 دولار.