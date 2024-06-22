أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بشأن الطلب

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تراجعها بآخر أيام الأسبوع، بنحو واحد بالمئة، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار، ووسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم.وانخفضت الأسعار الجمعة رغم علامات تحسن الطلب الأميركي على النفط وانخفاض مخزونات الوقود التي دفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس الخميس.خلال الأسبوع، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.17 بالمئة، لتصل إلى 85.24 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.16 بالمئة، لتصل إلى مستوى 80.73 دولارا للبرميل.