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إقتصاد

هواوي: إنجازاتنا في 10 سنوات توازي 30 عاماً من التقدم الأوروبي والأميركي

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:00
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قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الجمعة إنها حققت إنجازات في مجالات تمتد من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي مما جعل الشركة تحقق في 10 سنوات ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا في 30 عاماً.

وأدلى بهذه التصريحات ريتشارد يو رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي في افتتاح مؤتمر للمطورين يستمر 3 أيام في جنوب الصين.
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وذكر يو أن نظام التشغيل، هارموني، الخاص بالشركة متاح الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.

وأضاف "حقق هارموني إنجازات كبيرة. ويمكنكم القول إننا حققنا في عشر سنوات ما حققه نظراؤنا الأوروبيون والأميركيون في أكثر من 30 عاماً فيما يتعلق ببناء التكنولوجيا الأساسية لنظام تشغيل مستقل". (إمارات 24) 

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