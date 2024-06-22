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إقتصاد

هل خفضت شركة "تسلا" عدد موظفيها؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 09:48
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كشف تقرير أن شركة "تسلا" الأميركية خفضت على الأرجح عدد موظفيها في أنحاء العالم إلى نحو 121 ألف شخص فقط.

وبحسب التقرير، فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير الشهير إيلون ماسك، بريدا إلكترونيا إلى كافة الموظفين في الشركة وذكر فيه: "خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستقوم "تسلا" بإجراء مراجعة شاملة لتوفير منح خيارات الأسهم للأداء الاستثنائي". (سكاي نيوز)
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