Advertisement

إقتصاد

مستويات قياسية.. الصين تستورد كميات ضخمة من الفحم الروسيّ

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1214781-638546803790237448.jpeg
Doc-P-1214781-638546803790237448.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوز قيمة الواردات الصينية من الفحم الروسي حدود المليار دولار، وذلك بعدما استوردت في أيار الماضي كميات قياسية من الفحم البني الروسي بقيمة 53 مليون دولار.

أما واردات الفحم الصلب فانخفضت في أيار بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 948 مليون دولار، فيما ازدادت إمدادات فحم الكوك 2.7 مرة لتسجل 763 ألف دولار، في أعلى مستوى منذ شباط الماضي.
Advertisement

واستوردت الصين الفحم من روسيا العام الماضي بقيمة 14.5 مليار دولار، بينها 14.4 مليار دولار من الفحم الصلب و37.6 مليون دولار من الفحم البني و4.1 مليون دولار من فحم الكوك. (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:24 | 2024-06-22
12:49 | 2024-06-22
10:00 | 2024-06-22
09:48 | 2024-06-22
06:33 | 2024-06-22
05:17 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24