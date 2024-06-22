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إقتصاد
مستويات قياسية.. الصين تستورد كميات ضخمة من الفحم الروسيّ
Lebanon 24
22-06-2024
|
12:02
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تجاوز قيمة الواردات الصينية من الفحم الروسي حدود المليار دولار، وذلك بعدما استوردت في أيار الماضي كميات قياسية من الفحم البني الروسي بقيمة 53 مليون دولار.
أما واردات الفحم الصلب فانخفضت في أيار بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 948 مليون دولار، فيما ازدادت إمدادات فحم الكوك 2.7 مرة لتسجل 763 ألف دولار، في أعلى مستوى منذ شباط الماضي.
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واستوردت الصين الفحم من روسيا العام الماضي بقيمة 14.5 مليار دولار، بينها 14.4 مليار دولار من الفحم الصلب و37.6 مليون دولار من الفحم البني و4.1 مليون دولار من فحم الكوك. (عربي21)
المصدر: عربي21
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