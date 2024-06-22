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إقتصاد

مشاروات صينية أوروبية بشأن جمارك السيارات الكهربائية

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:49
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اتفق وزير التجارة الصيني والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي على إجراء مشاورات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة صينية الصنع.

في السياق، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال زيارته للصين إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالمناقشات بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية.
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وزيارة هابيك هي الأولى لمسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح الاتحاد فرض رسوم كبيرة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعده الاتحاد دعما مفرطا من الحكومة لها.

وقال هابيك في شنغهاي إن هناك فرصة حتى نوفمبر للحوار بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن المسائل المتعلقة بالرسوم الجمركية، وإنه يؤمن بالأسواق المفتوحة، لكن تلك الأسواق تتطلب تكافؤ الفرص. (سكاي نيوز)
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