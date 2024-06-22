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إقتصاد
بعد تراجع إنتاجها 25%.. البرازيل محط أنظار أسواق النفط
Lebanon 24
22-06-2024
|
15:24
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يهدد انتعاش البرازيل من الانهيار العنيف في إنتاج النفط بتعقيد جهود "أوبك" لإدارة الإمدادات والأسعار العالمية بشكل دقيق.
وبلغ إنتاج النفط اليومي في البرازيل في بداية العام 3.73 مليون برميل، ثم انخفض 25% تقريباً مع توجه العمال إلى جميع أنحاء المنصات البحرية العملاقة لإجراء الإصلاحات واستبدال المعدات البالية.
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وحتى اليوم، تمت استعادة أكثر من ثلث العجز، وهو ما يشكل عواقب بعيدة المدى على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وأسواق الطاقة في مختلف أنحاء العالم. ويتوقع أن تعقّد كمية النفط الإضافية جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول لتعزيز الأسعار عبر خفض الإنتاج.
وتشكل احتياطيات النفط البحرية الكبيرة في البرازيل مصدر قلق مستمر لمنظمة "أوبك" وهيمنتها على أرصدة الخام العالمية. كما أن القرار المفاجئ الأخير الذي اتخذته المنظمة وحلفاؤها بتخفيف بعض الضوابط على صادرات النفط قد يكون له تأثير مؤلم إذا كان انتعاش إنتاج البرازيل قويا للغاية.
المصدر: بلومبرغ
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