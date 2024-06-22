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إقتصاد

بالأرقام.. إليكم أكبر 10 دول إنتاجا للفراولة عالميا

Lebanon 24
22-06-2024 | 23:00
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تمكنت كل من مصر والمغرب من حجز مكان ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم إنتاجا للفراولة من البلدان العربية.

فحسب موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الأميركي المتخصص في شؤون السكان حول العالم، فإن أكبر 10 دول إنتاجا للفراولة في العالم عام 2023 جاءت كالتالي:
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-الصين: 3.33 ملايين طن.
-الولايات المتحدة: 1.05 مليون طن.
-مصر: 597,029 طنا.
-المكسيك: 557,514 طنا.
-تركيا: 546,525 طنا.
-إسبانيا: 272,550 طنا.
-البرازيل: 218,881 طنا.
-روسيا: 218,400 طن.
-بولندا: 167,300 طن.
-المغرب: 166,955 طنا.
بالتوازي فقد نشر الموقع ايضا ترتيب الدول العربية لناحية كمية إنتاج الفراولة إذ تتصدر بطبيعة الحال القائمة مصر، وتتبعها تونس، فالمغرب، والاردن. وأتت الأرقام على الشكل التالي:
-مصر: 597,029 طنا.
-المغرب: 166,955 طنا.
-تونس: 9,902 طن.
-الأردن: 4,534 طنا.
-فلسطين: 3,180 طنا.
-لبنان: 2,462 طنا.
-الكويت: 1,060 طنا.
 
ونشرت أداة الحلول المتكاملة التابعة للبنك الدولي إحصائيات حول أكبر بلدان العالم تصديرا للفراولة عام 2023 من حيث القيمة، وفقا لما يلي:

المكسيك: 749.15 مليون دولار.
إسبانيا: 735 مليون دولار.
الولايات المتحدة: 631.54 مليون دولار.
الاتحاد الأوروبي: 347.16 مليون دولار.
هولندا: 336.32 مليون دولار.
بلجيكا: 157.27 مليون دولار.
اليونان: 155.5 مليون دولار.
مصر: 132.3 مليون دولار.
إيطاليا:  48.62 مليون دولار.
اليابان: 43.86 مليون دولار. (الجزيرة)
 
 
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