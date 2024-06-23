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إقتصاد

يتجاوز 10%.. صندوق النقد يتوقع نموا قويا لاقتصاد هذه الدولة

Lebanon 24
23-06-2024 | 13:26
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توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1 بالمئة خلال العام المقبل 2025، مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1 بالمئة العام الجاري.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن الاقتصاد السنغالي تحسن بشكل ملحوظ وكبير بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، متوقعًا تراجع معدل التضخم كذلك، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بحلول نهاية عام 2025.
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كما يتوقع انخفاض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفعل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة السنغالية.

ويشار إلى أن السنغال انضمت مؤخرًا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل "سانجومار" البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميًّا ويحتوي أيضًا على غاز طبيعي.
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