28 مليار دولار من بنك التنمية الصيني لدعم التحول الأخضر

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك إعلانه أن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان.



وأوضح البنك أنه واصل ضخ التمويلات بنشاط لإثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. عزز بنك التنمية الصيني، دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث أصدر قروضاً خضراء بقيمة تزيد عن 200 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره لجميع أنواع القروض الأخرى ضمن أعمال البنك.ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك إعلانه أن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان.وأوضح البنك أنه واصل ضخ التمويلات بنشاط لإثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مكان رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، جانغ جيانهوا، قد قال إنه بين عام 2013 وعام 2023، ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الأولية في الصين بنسبة بلغت 35 بالمئة.

وأوضح جيانهوا أن القدرة المركبة لتوليد طاقة الرياح في الصين زادت بما يقرب من خمسة أضعاف، فيما زادت القدرة المركبة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بأكثر من 30 ضعفاً.



وأضاف أن بلاده تواصل تحسين هيكل استهلاك الطاقة وتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون إلى مستويات جديدة.



وقال في تصريحات نقلها التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" إن الصين حققت تقدماً كبيراً في أمن الطاقة ومستويات الإمداد المستقر منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، مشيراً إلى أن البلاد استمرت في تحسين هيكل استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة.