قيمتهما كبيرة.. "سيمنز إنيرجي" تفوز بعقد إنشاء محطتي طاقة في السعودية

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وستكون "طيبة 2" و"القصيم 2" من أكبر محطات الطاقة العاملة بالغاز على مستوى العالم، إذ سيتم إنشاؤهما في المنطقتين الغربية والوسطى من المملكة. فازت "سيمنز إنيرجي" الألمانية بعقد إنشاء محطتي طاقة تعملان بالغاز في السعودية، إضافة إلى اتفاقية صيانة لهما لمدة 25 عاماً باستثمارات إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار، وفقاً لبيان للشركة على موقعها على الإنترنت.وستكون "طيبة 2" و"القصيم 2" من أكبر محطات الطاقة العاملة بالغاز على مستوى العالم، إذ سيتم إنشاؤهما في المنطقتين الغربية والوسطى من المملكة.

ووفقاً للبيان، ستولد توربينات الغاز من "سيمنز" (فئة إتش إل)، جنباً إلى جنب مع توربينات البخار والمولدات، ما يقرب من 2000 ميغاواط في كل موقع. (بلومبرغ)