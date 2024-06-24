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إقتصاد

قفزات مفاجئة بأسعار الذهب والدولار في مصر

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:33
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قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية بين 15 و40 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنحو 15 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
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وزادت العملة الأميركية في بنك مصر بقيمة 18 قرشا، مسجلة 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، مقارنة بـ 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

وبلغت الزيادة في سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 20 قرشا مسجلا 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي الأميركي على مدار الأسبوع للحصول على رؤى حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة المقبل.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي ختام تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2325 دولارًا. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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