وسط مخاوف من تدخل لدعم العملة.. الين يهبط قرب 160 أمام الدولار

Advertisement

انخفض الدولار بشكل طفيف، الاثنين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 للدولار وسط تجدد المخاوف بشأن تدخل محتمل جديد لدعم العملة.وهبط الين إلى 159.94 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 نيسان عندما لامس الين أدنى مستوى له في 34 عاما عند 160.245، مما دفع السلطات اليابانية إلى إنفاق ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة.وصعد الين قليلا في أحدث التداولات إلى 159.75 للدولار بعد أن قال كبير المسؤولين عن سياسة العملة ماساتو كاندا، الاثنين، إن السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة إذا كانت هناك حركة مفرطة في النقد الأجنبي وإن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأميركية لن يقيد إجراءاتها.