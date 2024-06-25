26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
25-06-2024
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2339.90 دولار.
وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في حزيران وسط انتعاش في التوظيف.
Advertisement
ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
11:22 | 2024-06-24
24/06/2024 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:57 | 2024-06-24
24/06/2024 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
Lebanon 24
مدينة سيدمرها "حزب الله" بأكملها.. صواريخ بالآلاف ستدخل الحرب!
16:00 | 2024-06-24
24/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ10 آلاف ليرة.. هل سيتم سحبها؟
02:15 | 2024-06-25
25/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:21 | 2024-06-25
السيسي يتابع أزمة الكهرباء عن كثب.. لإنهاء الأزمة تماماً في أقرب وقت ممكن
06:08 | 2024-06-25
وزير المالية في مؤتمر "القطاع العقاري والسكني بين الركود والنهوض": اتخذنا خطوات إستراتيجية لإنعاشه
02:04 | 2024-06-25
ارتفاع صباح اليوم بأسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
23:57 | 2024-06-24
وسط مخاوف من تدخل لدعم العملة.. الين يهبط قرب 160 أمام الدولار
13:53 | 2024-06-24
دبي تبني أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار على مستوى المنطقة
10:46 | 2024-06-24
حكم لصالح خزينة الدولة وتحصيل 1.4 مليون دولار في دعوى شركة AVAX
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 13:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24