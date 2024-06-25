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إقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
25-06-2024 | 02:56
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تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيال خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2327.52 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2339.90 دولار.
وهبط المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في حزيران وسط انتعاش في التوظيف.
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ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
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