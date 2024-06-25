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إقتصاد

صادرات السيارات الصينية إلى روسيا تسجل رقما قياسيا

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:00
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سجلت صادرات الصين من السيارات إلى روسيا رقما قياسيا منذ نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار حسب بيانات التبادل التجاري بين البلدين.

 وأظهرت البيانات نمو صادرات الصين من السيارات السياحية إلى روسيا للشهر الرابع على التوالي، وبالمقارنة مع شهر أبريل، ارتفعت كميات التصدير من الناحية النقدية بنسبة 11.7%، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 65%.

 وباعت الصين في شهر أيار ما قيمته 8.1 مليار دولار من سيارات الركاب إلى الخارج واستحوذت روسيا على نسبة 16.4٪ من قيمة هذه المبيعات، مما سمح لها باحتلال المركز الأول في التصنيف بين المشترين.

ويشار إلى أنه بين أكبر 5 شركاء تجاريين للصين على هذا الصعيد تأتي البرازيل بنسبة 11.7% وبلجيكا 9.4% وبريطانيا 6.5% والمكسيك 5.3% . (روسيا اليوم)

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