بعد بيانات عن قفزة في المخزونات الأميركية.. النفط يتراجع وهذا ما سجله

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعدما أعلن معهد البترول الأميركي عن قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية، مما أجج المخاوف حيال طلب أضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط.وبحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 84.82 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 80.72 دولار للبرميل.وذكرت مصادر مطلعة في السوق أن معهد البترول الأميركي قال إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والوقود في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.وقالت المصادر أيضا إن معهد البترول الأميركي أعلن عن قفزة 3.84 مليون برميل في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين انخفاضا قدره مليون برميل.وقال محللو بنك إيه.إن.زد إن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين هذا الشهر فاقم المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية، كما أثر ارتفاع الدولار على النفط والسلع الأولية الأخرى بعد تصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وحقق مؤشر الدولار مكاسب طفيفة اليوم الأربعاء بعد أن تقدم بنحو 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط المقوم بالعملة الأميركية بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز)