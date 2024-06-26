Advertisement

إقتصاد

قوة الدولار تواصل الضغط على الين الياباني

Lebanon 24
26-06-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1216055-638549957791035555.jpg
Doc-P-1216055-638549957791035555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع الدولار الأربعاء، وجرى تداوله بالقرب من حاجز 160 ينا مع بدء المستثمرين في توخي الحذر وانطلاق العد التنازلي لصدور بيانات الأسعار الأميركية في نهاية الأسبوع.

وتراجع اليورو بشكل طفيف خلال الليل واستقر عند 1.0708 دولار في التعاملات الآسيوية.
Advertisement

وسجل الين 159.71 للدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب نظرا لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده السلطات اليابانية بشراء الين في نيسان.

كما أدت قفزة مفاجئة في التضخم بكندا أظهرتها بيانات صدرت أمس الثلاثاء إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.


وتتوقع الأسواق أن تظهر البيانات الأميركية التي تصدر يوم الجمعة تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 بالمئة في أيار، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ويفتح الطريق أمام خفض أسعار الفائدة.

وإلى جانب الين، يتعرض اليوان الصيني أيضا لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وسجل اليوان في أحدث تداولات 7.2884 للدولار في التعاملات الخارجية. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:26 | 2024-06-26
01:45 | 2024-06-26
00:32 | 2024-06-26
23:00 | 2024-06-25
15:00 | 2024-06-25
12:05 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24