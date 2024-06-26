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إقتصاد

أسهم التكنولوجيا ترفع مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى

Lebanon 24
26-06-2024 | 05:52
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وزاد نيكي 1.26 بالمئة إلى 39694.50 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من نيسان، بعدما لامس أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر تقريبا عند 39788.63 نقطة.
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كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداول مرتفعا 0.56 بالمئة إلى 2802.95 نقطة.

وقفز سهم أدفانتست، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، سبعة بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية اليوم، كما زاد سهم طوكيو إلكترون 3.6 بالمئة. وكسب نيكي بفضل السهمين 231 نقطة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو واحدا بالمئة وكسب سهم سوفت بنك للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 1.6 بالمئة. (سكاي نيوز)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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