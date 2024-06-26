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إقتصاد

إنخفاض لافت... أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
26-06-2024 | 09:18
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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة أسبوعين، مع ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة عند 2308 دولارات للأونصة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 14 حزيران.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2319.50 دولار.
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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 943.91 دولار، في حين قفز البلاتين 1.5 بالمئة إلى 996.10 دولار. (سكاي نيوز)
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