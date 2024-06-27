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إقتصاد

الين يتراجع إلى أدنى مستوياته في 38 عاما مقابل الدولار

Lebanon 24
27-06-2024 | 02:00
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تراجع الين الياباني، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أواخر عام 1986، وسط فجوة كبيرة في سعر الفائدة بين الاقتصادين، مما جعل الأسواق في حالة تأهب بحثا عن إشارات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
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تحركات الأسعار

لامس الدولار الأميركي 160.63 ين، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول عام 1986.

وارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.5 بالمئة إلى‭160.455 ‬‬ ين في أحدث التداولات.
وواصل سعر الفائدة المنخفض في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة الضغط على الين، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات 1.03 بالمئة، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 4.304 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، بنحو 0.2 بالمئة إلى 105.92 نقطة.
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