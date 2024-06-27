النفط يتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أميركا

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط، إلا أن القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط حد من التراجعات.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.4بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء.