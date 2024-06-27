Advertisement

إقتصاد

النفط يتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أميركا

Lebanon 24
27-06-2024 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1216504-638550737153613119.jpg
Doc-P-1216504-638550737153613119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط، إلا أن القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط حد من التراجعات.
Advertisement

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.4بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجعا بمقدار 2.9 مليون برميل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:28 | 2024-06-27
02:00 | 2024-06-27
01:17 | 2024-06-27
00:44 | 2024-06-27
23:00 | 2024-06-26
16:18 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24