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إقتصاد

الخطوط الجوية القطرية تتطلع للاستحواذ على أسهم بشركة طائرات أوسترالية

Lebanon 24
27-06-2024 | 13:03
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تتطلع الخطوط الجوية القطرية للإستحواذ على حوالي 20% من شركة "فيرجن أستراليا إيرلاينز"، وهي صفقة من شأنها أن تمنح شركة الطيران الخليجية الوصول إلى سوق كان مقرراً أن تشهد خططاً توسعية لكن الحكومة أوقفتها العام الماضي.
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وحسب بلموبرغ، فإن المفاوضات بين الخطوط الجوية القطرية و"باين كابيتال"، مالكة "فيرجن أستراليا"، قد تستغرق بعض الوقت للانتهاء منها كما أنها قد تنهار. ويتطلب استثمار الخطوط الجوية القطرية موافقة الحكومة الأسترالية.

وفي حين امتنعت الخطوط الجوية القطرية و"باين كابيتال" عن التعليق، قامت شركة "فيرجن أستراليا" بإحالة الأسئلة حول هذا الأمر إلى "باين كابيتال". (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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