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إقتصاد

بعد بيانات اقتصادية ضعيفة.. الدولار يتراجع والين يصعد

Lebanon 24
27-06-2024 | 13:50
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ارتفع الين من أدنى مستوى له منذ 38 عاما مقابل الدولار، الخميس، على خلفية بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

ومقابل عملات أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات.
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وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع الين 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 160.555 بعد أن انخفض إلى 160.88 أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 1986.

وهبطت العملة اليابانية بنحو اثنين بالمئة هذا الشهر و12 بالمئة خلال العام مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الأخرى، زاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2651 دولار، كما ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0710 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 105.84 نقطة، وهو مستوى ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 106.13 الذي سجله أمس الأربعاء. (سكاي نيوز عربية) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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