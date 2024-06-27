أسهم أوروبا تتراجع

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الخميس، بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة. وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي.وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9 بالمئة بفعل نزول سهم "إتش اند إم"، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع.