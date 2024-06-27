Advertisement

إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع

Lebanon 24
27-06-2024 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1216765-638551192941324409.png
Doc-P-1216765-638551192941324409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الخميس، بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة. وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي.
Advertisement

وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9 بالمئة بفعل نزول سهم "إتش اند إم"، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع.
 
ويترقب الجميع الآن بيانات تضخم رئيسية أميركية تصدر غدا الجمعة وقد تسهم في تقييم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. (سكاي نيوز عربية)

 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:08 | 2024-06-27
13:50 | 2024-06-27
13:03 | 2024-06-27
10:19 | 2024-06-27
09:47 | 2024-06-27
07:20 | 2024-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24