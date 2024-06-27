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إقتصاد

وسط توترات الشرق الأوسط.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
27-06-2024 | 15:08
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس على رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية، عززت مخاوف حول تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن أثر زيادة القلق من تبعات التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط فاق ذلك.
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في الأثناء ارتفعت العقود الآجلة لـ "خام برنت" 70 سنتاً بما يعادل 0.82 في المئة إلى 85.95 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لـ "خام غرب تكساس الوسيط الأميركي" 57 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 81.47 دولار للبرميل، وبذلك سجل الخامان القياسيان ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أمس الأربعاء.
 
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي. 
المصدر: إندبندنت عربية
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