الأسهم الآسيوية تنتعش

حققت الأسهم الآسيوية مكاسباً متتبعة خطى نظيرتها الأميركية قبيل صدور مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانه اليوم الجمعة.



وتتجه الأسهم في مؤشر "توبكس" القياسي في اليابان نحو تسجيل أعلى مستوى لها منذ 34 عاماً.

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وارتفعت الأسهم الأوسترالية والكورية الجنوبية، في حين انخفضت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة قليلة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب يوم غلب عليه الهبوط في الجلسة السابقة عندما انخفض مؤشر الأسهم في المنطقة للمرة الأولى منذ ثلاثة أيام.



من جانبه، قال جيف روتش، كبير الاقتصاديين في "إل بي إل فايننشيال" (LPL Financial): "نتوقع أن يتباطأ نشاط المستهلكين والشركات في النصف الأخير من عام 2024، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة كبيرة لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".



في الوقت نفسه، تستعد الهند لإدراج السندات الحكومية للبلاد في مؤشر "جيه بي مورغان" للأسواق الناشئة اليوم الجمعة، مما يفتح سوقاً بقيمة 1.3 تريليون دولار أمام مجموعة واسعة من المستثمرين. (بلومبرغ)