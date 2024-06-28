أسعار النفط ترتفع

مدعومة بتنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ قريبا خفض أسعار الفائدة إلى جانب زيادة أرباح التكرير، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، حيث ارتفعت عقود آب الآجلة لخام برنت التي يحل أجلها اليوم الجمعة 48 سنتا بما يعادل إلى 86.87 دولار للبرميل.

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كما ارتفع عقد برنت لشهر أيلول 0.53 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آب 52 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 82.26 دولار للبرميل.



ويحقق خاما القياس زيادة بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما يتجهان لتحقيق مكاسب بما يزيد قليلا على ستة بالمئة على أساس شهري. (سكاي نيوز)