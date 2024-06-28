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إقتصاد

تعزيز الشراكة بين غرفة طرابلس الكبرى والمعهد العربي للتخطيط ودار العلم

Lebanon 24
28-06-2024 | 05:37
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 استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي،  رئيس دار العلم والعلماء الدكتور عبد الرزاق قرحاني والمستشار  مقبل ملك.

وتم خلال اللقاء، "تأكيد أهمية الشراكة بين غرفة طرابلس الكبرى والمعهد العربي للتخطيط في الكويت ودار العلم والعلماء في طرابلس".
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أوضح الدكتور قرحاني أن" هدف زيارته هو شكر الرئيس دبوسي بمناسبة إتمام المحطات الثلاث من المشروع المشترك لنشر ثقافة ريادة الأعمال، والذي بدأ بداية هذا العام".

وأطلع قرحاني  دبوسي على الإنجازات المحققة خلال تلك المحطات، "والتي ستتوج بمعرض للأفكار للمشاركين في المشروع، الذي يضم 510 مشتركين من لبنان، بحضور جهات مانحة من الداخل والخارج، في شهر سبتمبر من هذا العام".
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