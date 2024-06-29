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إقتصاد

إنتاج النفط الأميركي والطلب عليه عند أعلى مستوى في 4 أشهر

Lebanon 24
29-06-2024 | 01:45
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ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في نيسان، وفق التقرير الشهري لإمدادات النفط الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية والذي نشر اليوم الجمعة.

وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأميركية من النفط الخام 72 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول.
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وصعد المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يوميا في نيسان، بزيادة 131 ألفا عن مارس، وهو أيضا أعلى مستوى حتى الآن هذا العام.
وارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.
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