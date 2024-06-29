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إقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعاً بالرغم من التراجع في تداولات الأمس

Lebanon 24
29-06-2024 | 05:27
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إرتفعت أسعار الذهب الاسبوعية بشكل طفيف، وذلك رغم التراجع في تداولات أمس الجمعة، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.


وكان قد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21 بالمئة، إلى 2326.75 دولارا للأونصة، خلال الأسبوع الماضي.
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وتلقت أسعار الذهب دعما من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، والذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين.


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