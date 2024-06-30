أسعار الغاز ترتفع في السعودية.. و "أرامكو" توضح الأسباب

Advertisement

أفادت شركة "غازطو" أن كلفة إعادة تعبئة أسطوانة الغاز للمستهلك في السعودية سترتفع بنحو 10% لتصل إلى 21.85 ريال، شاملةً ضريبة القيمة المضافة.هذا الارتفاع يعود للمراجعة الثالثة لأسعار بيع الوقود بالتجزئة التي أعلنت عنها شركة أرامكو اليوم، حيث رفعت أسعار غاز البترول المسال 9.5%، بينما رفعت أسعار الكيروسين 43%.وبحسب الموقع الرسمي لشركة أرامكو، فإن سعر غاز البترول المسال بلغ 1.04 ريال للتر.ويتم تعديل أسعار منتجات الوقود وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، كما أفادت أرامكو في بيان سابق، أوضحت فيه بأن الأسعار المحلية لهذه المنتجات قابلة للتغيير -ارتفاعاً وانخفاضاً- تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية. (بلومبرغ)