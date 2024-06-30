مصر توقع اتفاقيات بقيمة 33 مليار دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء

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أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.وجاء إبرام الاتفاقيات بمدينة دمياط بأقصى شمال مصر، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري -الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.ويأتي التوقيع ضمن جهود مصر للتوسع في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها، إذ يعد هذا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر من جانب القاهرة، الأكبر عالميا في هذا القطاع منذ بداية العام الحالي. (العرب)