كيف أثّر تهديد إسرائيل بغزو لبنان على أسعار النفط؟

Advertisement

على ما يبدو فإن التهديدات الإسرائيلية بغزو لبنان طغت على أسواق النفط خلال شهر حزيران، لتعزز من مكاسب البرميل.، حيث سجّلت الاسعار زيادة بنسبة 6% خلال الشهر الجاري، مع تصاعد التوترات العسكرية على الجبهة اللبنانية.وفي التفاصيل، فقد صعدت أسعار النفط خلال هذا الشهر مدفوعةً بتصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله"، متجاهلة إلى حد كبير ضعف الطلب الأميركي على البنزين.وقفزت أسعار النفط من 81 دولارًا مطلع الشهر الحالي إلى 86 دولارًا بنهاية تعاملات حزيران، لتكون حصيلة هذا الشهر ارتفاعًا بنسبة 6%.وبحسب نشرة "أوبل برايس" فإن الأسواق تركز على الاضطرابات المحتملة في الإمدادات من الشرق الأوسط وحساسيتها للمخاطر الجيوسياسية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية.ويشير محللو شركة "آر بي سي كابيتال ماركت" إلى أن المواجهة العسكرية الشاملة بين "حزب الله" وإسرائيل، مع احتمال التدخل الإيراني أو الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية، تشكل تهديدًا كبيرا لإمدادات الطاقة الإقليمية. (العربي)