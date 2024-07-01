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إقتصاد

"أرامكو" ستنتج الهيدروجين الأزرق من الجافورة قريبا

Lebanon 24
01-07-2024 | 00:00
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تتطلع السعودية للانضمام إلى نادي كبار المصدّرين للهيدروجين الأزرق، وهو ما سيعززه بدء إنتاج الغاز من حقل الجافورة، حيث الاستعدادات جارية لتسريع هذا التوجه، بحسب أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو".
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وقد تم توقيع اتفاقيتين، الأحد بمقر شركة أرامكو في الظهران، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، والمباشرة بالمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار.

ونوّه الناصر بأن الاستفادة المباشرة من هذين المشروعين تكمن في استبدال حرق السوائل بالغاز في إنتاج الكهرباء والصناعات لا سيما البتروكيماويات. (بلومبرغ)
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