إقتصاد

أكثر 10 أماكن زارها السياح في عام 2018.. بلدك بينها؟

Lebanon 24
16-12-2018 | 12:00
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نشر موقع " TripAdvisor" قائمته السنوية لأكثر المناطق والأماكن الأثرية التي استقبلت سياحا للعام الحالي، وذلك بالإعتماد على إحصائية استند بها إلى آراء السياح.

ونشر الموقع لائحة من 10 أماكن سياحية، جاءت على النحو التالي:

فازت إيطاليا بالحصة الأكبر، حيث احتل المسرح الروماني "كولوسيوم" صدارة القائمة كأكثر الأماكن المفضلة للسياح. أمّا متحف الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما، فاحتل المرتبة الثانية، متقدما على تمثال الحرية الشهير في نيويورك.

وجاء في المركز الرابع متحف "اللوفر" في باريس، أمّا "برج إيفل" فحل خامساً، في حين أنّ كاتدرائية "Sagrada Familia" أو "العائلة المقدسة" في برشلونة الإسبانية ففازت بالمرتبة السادسة. إلى ذلك، حلّ جسر" Golden Gate" في سان فرانسيسكو في المرتبة السابعة.

بدورها، جاءت منطقة "Stonehenge" الأثرية في إنكلترا بالمرتبة الثامنة، وحل "قصر فيرساي" الفرنسي تاسعاً. في ما يتعلق بالمرتبة العاشرة، فكانت من نصيب "Canal Grande" في مدينة فينسيا الإيطالية.

المصدر: سبوتنيك
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