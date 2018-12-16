ايران تلتفّ على العقوبات بمساعدة أوروبية.. آلية التبادل المالي جاهزة!

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي اليوم الأحد، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي.وذكر بهرام قاسمي أن "الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك". وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء.وحول التأخير في تطبيق هذه الآلية، قال قاسمي: "آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات، لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوها إلى أن الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك".وأردف قاسمي، بالقول: "سنبقى في الاتفاق النووي ما دام يضمن ويوفر مصالح إيران".يذكر أن الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، كان أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.وبدأت أميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 تشرين الثاني الماضي.