إقتصاد

ايران تلتفّ على العقوبات بمساعدة أوروبية.. آلية التبادل المالي جاهزة!

Lebanon 24
16-12-2018 | 14:00
A-
A+
Doc-P-537832-636805607601506369.jpg
Doc-P-537832-636805607601506369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي اليوم الأحد، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي.
وذكر بهرام قاسمي أن "الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك". وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء. 

وحول التأخير في تطبيق هذه الآلية، قال قاسمي: "آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات، لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوها إلى أن الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك".

وأردف قاسمي، بالقول: "سنبقى في الاتفاق النووي ما دام يضمن ويوفر مصالح إيران".
يذكر أن الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، كان أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت أميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 تشرين الثاني الماضي.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:20 | 2018-12-18
22:00 | 2018-12-17
20:00 | 2018-12-17
17:50 | 2018-12-17
15:01 | 2018-12-17
14:50 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website