16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ايران تلتفّ على العقوبات بمساعدة أوروبية.. آلية التبادل المالي جاهزة!
Lebanon 24
16-12-2018
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي اليوم الأحد، أن آلية التبادل المالي مع الدول الأوروبية هي البديل لانسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي.
وذكر بهرام قاسمي أن "الأوروبيين طالبوا بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك". وذلك بحسب وكالة "مهر" للأنباء.
وحول التأخير في تطبيق هذه الآلية، قال قاسمي: "آلية التبادل المالي واجهت بعض الصعوبات، لأن العمل بها يجري للمرة الأولى، منوها إلى أن الدول الأوروبية طالبت بعدم الكشف عن تفاصيل آلية التبادل المالي، كما طالبنا نحن بذلك".
وأردف قاسمي، بالقول: "سنبقى في الاتفاق النووي ما دام يضمن ويوفر مصالح إيران".
يذكر أن الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، كان أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت أميركا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، في 5 تشرين الثاني الماضي.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
Lebanon 24
جندي يُجبر عناصر العدو على الانسحاب في ميس الجبل.. صوّب بندقيته بإتجاههم ثم.. (فيديو)
12:21 | 2018-12-17
17/12/2018 12:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في "سيتي مول" - الدورة مساء الأحد (فيديو)
18:09 | 2018-12-17
17/12/2018 06:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
Lebanon 24
ما لم يُروَ عن الصاروخ اللبناني "أرز" الذي أقلق الـ"KGB" و"CIA"!
13:47 | 2018-12-17
17/12/2018 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
Lebanon 24
بعد عدم نيلها أي مرتبة.. ريما فقيه "تواسي" مايا رعيدي بهذه الكلمات
13:02 | 2018-12-17
17/12/2018 01:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلامه عن مريم البسام.. اعلاميتان تهاجمان وليد البعريني
Lebanon 24
بعد كلامه عن مريم البسام.. اعلاميتان تهاجمان وليد البعريني
09:35 | 2018-12-17
17/12/2018 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:20 | 2018-12-18
بالأرقام: أيها اللبنانيون العجز يفوق 6 مليارات.. والـ2019 سيكون صعباً جداً!
22:00 | 2018-12-17
حجم التجارة بين تركيا والصين سيصل الى 50 مليار دولار
20:00 | 2018-12-17
ارتفاع احتياطيات عُمان الأجنبية 13.2% في تشرين الاول الماضي
17:50 | 2018-12-17
كنعان بعد فرعية اللجان: اقرينا احد اهم قوانين سيدر
15:01 | 2018-12-17
هذه هي أسوأ عملة لعام 2018..
14:50 | 2018-12-17
انخفاض فائدة الليرة اللبنانية لأجل ليلة إلى 15%
فيديو
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
Lebanon 24
ماء مجمّد يسري! (فيديو)
21:45 | 2018-12-17
18/12/2018 08:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
Lebanon 24
زياد الرحباني: بهذه الطريقة أنهيت خلافي مع فيروز
17:46 | 2018-12-16
18/12/2018 08:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
Lebanon 24
بالفيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل
22:00 | 2018-12-15
18/12/2018 08:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact