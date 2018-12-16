إقتصاد

قطار يربط قارة أفريقيا من أقصاها إلى أقصاها!

Lebanon 24
16-12-2018 | 18:00
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كشفت وكالة "تاس" للأنباء، أن روسيا قد تشارك في بناء خط سكة حديدية يربط القارة الأفريقية، وذلك بحسب محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان.

وبحسب الوكالة، فإن الخط المذكور سيمتد من داكار إلى بورتسودان وكيب تاون، وقد رحب الجانب السوداني بمشاركة شركات روسية في أعمال تشييد المشروع.

من جانبه، أكد الجانب الروسي على جاهزيته للمشاركة إلى جانب المؤسسات الوطنية المهتمة بالمشروع، شريطة الحصول على تأكيدات رسمية من جانب الدول ذات العلاقة بتقديم نماذج مالية وتنظيمية وقانونية مفصلة للمشروع.

ويمثل المشروع جزءا من خطة الاتحاد الأفريقي لربط ميناء داكار في إفريقيا الوسطى بميناء جيبوتي في شرق إفريقيا، وسيمر عبر 10 دول، وتقدّر كلفة المرحلة الأولى منه بـ2.2 مليار دولار أميركي.

المصدر: تاس- سكاي
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