لمن يرغب بمنزل.. يمكنك امتلاكه مقابل دولار واحد وبحوافز خياليّة!

في الوقت الذي تشهد فيه المدن على مستوى العالم نقصاً كبيراً في عدد المساكن، فإنّه لا يزال هناك الكثير من الطرق التي تمكنك من العثور على منازل رخيصة.كل ما عليك معرفته هو المكان الذي يجب أن تبحث فيه بالضبط. وتقدم الحكومات أحياناً إعانات لتمويل عملية تجديد المساكن في المناطق التي تكون فيها بيوت قديمة أو غير مأهولة، حيث يكون أصحاب المنازل على استعداد لبيع ممتلكاتهم بثمن قليل، أو بلا ثمن.منازل رخيصةوقد نشر موقع Business Insider، الأماكن التي يمكنك العثور فيها على منزل مجاناً أو بخصم كبير:تسير وتيرة الإنشاءات في طوكيو بسرعة جنونية، لكن المدينة ما زالت تكافح للتخلص من منازلها الخالية والمهجورة. وذكرت صحيفة Japan Times مؤخراً أن أكثر من واحد من كل 10 منازل في طوكيو فارغ. يعود الأمر جزئياً لتقلص عدد سكان اليابان، ما يعني انخفاض عدد المشترين. كما أن شراء منزل شهد مقتل أو انتحار أو "موت شخص وحيد" يعد نذير شؤم.لهذا السبب، تمنح العديد من العقارات مجاناً على قواعد البيانات على الإنترنت تسمى "بنوك akiya"، في إشارة إلى الكلمة اليابانية عن "المنزل الفارغ". بينما بيعت منازل أخرى مقابل ما يعادل 4 دولارات تقريباً.تقدم بلدة نيوهافن، بولاية كونيتيكت، خصومات على السكن تصل إلى 42500 دولار أميركي لمشتري المنازل لأول مرة. كما أن مشتري المنازل لأول مرة في نيوهيفن مؤهلون للحصول على ما يصل إلى 10 آلاف دولار لتغطية تكاليف عملية البيع أو الدفعة الأولى على منازلهم.وتأتي هذه الإعانة في صورة قرض من دون فائدة، وهو معفى تماماً بعد مرور خمس سنوات. ويحصل موظفو المدينة والمعلمون وضباط الشرطة ورجال الإطفاء وأعضاء الجيش على 2500 دولار إضافية. علاوةً على ذلك، تقدم المدينة 30 ألف دولار لمن يقومون بتجديد منازلهم واستخدام تقنيات حديثة موفرة للطاقة.في بافالو، تعتبر العقارات المملوكة للمدينة التي لا يرغب أحد في شرائها ولا تقدم خدمة عامة مؤهلة لبرنامج Urban Homestead. ويقوم البرنامج ببيع العقارات مقابل $ 1 فقط، بالإضافة إلى تكاليف البيع، ولكن هناك بعض المتطلبات الإضافية.يجب أن يبقى المشترون في المنزل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وعليهم إصلاح أي مخالفات للوائح البناء خلال 18 شهراً. في حين تبدو الصفقة رخيصة للوهلة الأولى، إلا أن تجديد منزل مهجور قد يكون باهظ الثمن. كما أن عدد المنازل المتاحة محدود: ففي عام 2015، أخبر قسم العقارات في المدينة شبكة CNN أن عدداً قليلاً فقط من المنازل لا يزال متاحاً من خلال البرنامج.يقدم برنامج حوافز امتلاك المنازل في بالتيمور عدداً من الخصومات للسكان المحليين. يتضمن 5000 دولار لمشتري المساكن لأول مرة الذين يحصلون على أقل من 80٪ من متوسط الدخل للمنطقة، وحافز قدره 5000 دولار لموظفي المدينة. تختار المدينة 30 شخصاً مرتين في السنة للحصول على 5000 دولار كحوافز إسكان. بالنسبة لأولئك الذين يريدون العيش بالقرب من أماكن العمل، فإن المدينة ستوفر أيضاً مساهمات أصحاب العمل في الإسكان تصل إلى 2500 دولار.