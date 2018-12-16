اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: سنكون كل يوم في الشارع دفاعاً عن لقمة العيش

دعا الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "FENASOL"، في بيان، إلى أن يكون الدفاع "عن لقمة العيش الكريم، شعارنا كل يوم، كما كان اليوم في المظاهرة الشعبية التي انطلقت من أمام البنك المركزي إلى ساحة رياض الصلح، والتي جمعت العمال والموظفين والمزارعين وربات البيوت والمعطلين عن العمل وكل الفقراء والفئات الشعبية والعاملين في القطاع العام".كما جدّد الدعوة "إلى التصدي لهذه السلطة الفاسدة بكل أطرافها وأرقامها وألوانها الشريكة في نهب المال العام"، معلنا ان تحرك اليوم "هو بداية المعركة معهم، وعلينا جميعا تحمل المسؤولية للاستمرار في المواجهة، ونرفع الصوت كما رفعناه اليوم في الشارع، وسنكون كل يوم في الشارع دفاعا عن لقمة العيش الكريمة وعن أجورنا، وعن الضمان الإجتماعي وديمومة عملنا، وحماية الصناعة الوطنية، مدافعين عن حق السكن للفقراء، وعن مقعد مدرسة لأولادنا من صفوف الابتدائية إلى الجامعة الوطنية، مدافعين عن حقنا بالعيش الكريم من خلال استثمار الثروات الوطنية والمرافق العامة، بدلا من تنفيذ املاءات صندوق النقد والبنك الدولي من خلال السياسات لضرب هذه المقدرات الوطنية لصالح حيتان المال والمصارف والشركات العقارية.وعليه نجدد الدعوة للأستمرار بالتحركات الشعبية في كل القطاعات والمرافق والمناطق".