تحويل الأموال بات أصعب.. هذا ما قاله مصرفي مخضرم

يقول مصرفي مخضرم إنه من حسن الحظ أن المناخ الدولي المناهض لتمويل الإرهاب قد صعّب تحويل الأموال، وإلّا لكنّا شهدنا خروج كمية لا يستهان بها من الأموال من لبنان في هذه الحقبة، بحسب ما جاء بأسرار "الجمهورية".