7.8 مليارات دولار ستدخل إلى لبنان.. هذه قصتها!

كتبت صحيفة "الجمهورية": "قدَّر البنك الدولي أن يرتفع حجمُ تحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 4% سنويّاً خلال العام الجاري إلى 7.8 مليارات دولار، ليحلّ بذلك في المركز الثاني إقليميّاً من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقاً فقط من مصر 25.7 مليار دولار. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تبوّأ لبنان المركز الثالث على صعيد المنطقة من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2018 والتي بلغت 14.5 %، مسبوقاً من اليمن (24.2 %) والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (21.3 %).وقد أضاف البنك الدولي أنّ متوسّط تكلفة إرسال الأموال إلى لبنان من كلٍّ من أستراليا، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتّحدة لا تزال الأغلى بين نظرائه الإقليميّين.جاء ذلك في "موجَز الهجرة والتطوير رقم 30 " الصادر عن البنك الدولي الذي توقع فيه أن تستمرّ تحويلات المغتربين حول العالم بالإرتفاع خلال العامين المقبلين، وإن بوتيرة أدنى. وقدَّر البنك الدولي الزيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة 10.2 % خلال العام 2018 إلى 689 مليار دولار، متوقّعاً أن ترتفع هذه التحويلات بنسبة 3.8 % في العام 2019 إلى 715 مليار د.أ. وبنسبة 4.5 % في العام 2020 إلى 747 مليار د.أ.لَفَتَ التقرير إلى سلسلةٍ من التحدّيات التي قد تحدّ من تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، منها المخاطر التي تتهدّد النموّ الإقتصادي في العديد من الدول، وتبنّي وتطبيق سياسات هجرة حازمة في الكثير من البلدان المرسلة للتحويلات، إضافة إلى تصاعُد كلفة التحويل وسط بروز معوقاتٍ هيكليّةٍ كالضوابط التشريعيّة الصارمة المفروضة على شركات تحويل الأموال.في التفاصيل، إرتقب التقرير أن تتركّز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي شرق آسيا والمحيط الهادئ (142 مليار دولار اي نحو 26.9%)، وجنوب آسيا 132 مليار دولار والمقدّرة بنحو 25%.في هذا الإطار، يتبيّن من خلال التقرير أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط تتبع نمطاً مماثلاً للتحويلات الماليّة العالميّة، بحيث من المُقدَّر أن تنمو بنسبة 10.8% خلال العام 2018 إلى 528 مليار دولار، ومن المتوقَّع أن ترتفع بنسبة 4.0% في العام 2019 إلى 549 مليار دولار وبنسبة 4.4% في العام 2020 إلى 573 مليار دولار.أمّا على الصعيدٍ الإقليميّ،ٍ فقد قدَّر البنك الدولي أن تزيد التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.1% في العام 2018 إلى 59 مليار دولار، وأن ترتفع بنسبة 3.4% في العام 2019 إلى 61 مليار دولار، ومن ثمّ بنسبة 3.3% في العام 2020 إلى 63 مليار دولار وبحسب التقرير".