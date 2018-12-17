إقتصاد

ردّاً على "إساءات" أردوغان.. سعوديون يقاطعون المنتجات التركية

Lebanon 24
17-12-2018 | 11:00
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ردّاً على التصريحات الحادّة التي يطلقها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان تجاه السعودية في قضيّة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أطلق رواد موقع "تويتر" في السعودية حملة تحت شعار "سعوديون نرفض المنتجات التركية"، في دعوة لمُقاطعة كافة المُنتجات التركية واستبدالها بمُنتجات محلية أو مُنتجات دول أخرى "صديقة" للمملكة، مؤكّدين أنّ "الاقتصاد التركي متهالك". 

وبحسب ما أفاد موقع "العرب"، فإنّ هذه الحملة جاءت كردِّ فعلٍ شعبيٍّ سعودي على "الإساءات" المُتكررة التي يطلقها أردوغان وحكومته ضدّ المملكة ورموزها، بشأن مقتل خاشقجي.

واعتبر الناشطون أنّ شراء المنتجات التركية هو "خيانة للوطن"، فيما قدّموا قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في الأسواق السعودية.


المصدر: العرب
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