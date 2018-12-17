إقتصاد

الدولار "يضغط" على الذهب في ظل مخاطر النمو العالمي

Lebanon 24
17-12-2018 | 11:30
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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تماسك فيه الدولار بقوة دون ذروة 19 شهرا بفضل الطلب عليه كملاذ آمن في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1237.71 دولار للأوقية (الأونصة). ولم يسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيرا يذكر عند 1241.4 دولار للأوقية.

وقال كونال شاه، رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانغ للسلع الأولية في مومباي بالهند "الدولار وحده يقود حركة الذهب اليوم".

وأضاف "قبيل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، سنرى بعض التحرك النزولي... لكن الحقيقة تظل أن القوة الكامنة في الذهب ستستمر على الأرجح".

وستراقب الأسواق على نحو وثيق المسار المستقبلي للسياسة النقدية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُعقد يومي 18 و19ديسمبر، حيث من المقرر أن يرفع المجلس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ومؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، دون أعلى مستوى في 19 شهرا، البالغ 97.71 الذي سجله يوم الجمعة.

وأدت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الصين وأوروبا، ومخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأميركية إلى تحسن الإقبال على الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم في المعاملات الفورية إلى 1244.20 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.58 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 780.65 دولار للأوقية.
 

المصدر: رويترز
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