إقتصاد

لاريجاني يدقّ ناقوس الخطر: لتكييف ميزانية ايران مع الحظر.. والا لن ننجح!

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:31
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دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى وضع الميزانية الايرانية للعام الجديد الذي يبدأ في 21 آذار، على أساس "قطع الاعتماد على النفط"، داعياً الى ان تراعي الميزانية الجديدة خفض الإنفاق، والاهتمام بما وصفه بـ"اقتصاد المقاومة".

وشدد لاريجاني على أن "الميزانية في ظروف الحظر، يجب أن تختلف عن سائر الظروف، مشدداً على ضرورة التحرّك في اتجاه خفض الإنفاق وقطع الاعتماد على النفط والاهتمام بالاقتصاد المقاوم، وقال: "في هذه الظروف لو لم نضع الميزانية وفق هذه الأمور، فلن ننجح".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى ضرورة "تعديل هيكلية الميزانية بناء على أساس قانون الخطة التنموية السادسة، والسياسات العامة للنظام وإرشادات قائد الثورة".

المصدر: وكالة فارس
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